Вашингтон, 2 декабря 2021, 03:47 — REGNUM Апелляционный суд округа Колумбия (США) 1 декабря вынес постановление о прекращении дела, в рамках которого экс-акционеры российской компании ЮКОС пытались взыскать с России 50 млрд долларов. Это следует из текста постановления, размещённого в электронной базе суда.
Бывшие акционеры ЮКОСа добивались отмены решения нижестоящей инстанции, которая в ноябре 2020 года удовлетворила ходатайство России о приостановке судебного разбирательства по их иску.
Как сообщало ИА REGNUM, американский суд в округе Колумбия отказался возобновлять процесс по иску бывших акционеров компании «ЮКОС» до завершения процедур в Нидерландах.
Читайте также: Генпрокуратура РФ одобрила решение суда Нидерландов по делу ЮКОСа
Читайте ранее в этом сюжете: Суд в США не стал возобновлять процесс по иску бывших акционеров ЮКОСа