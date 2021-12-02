Вашингтон, 2 декабря, 2021, 03:43 — ИА Регнум. Десятки аккаунтов и групп, якобы связанных с Комитетом государственной безопасности (КГБ) Белоруссии удалило из соцсетей на фоне миграционного кризиса руководство американской компании Meta. Заявление об этом 1 декабря было опубликовано пресс-службой компании.

Иван Шилов ИА REGNUM Социальные сети

Компания Meta, которой принадлежат социальные сети Facebook и Instagram, выпустила отчёт за ноябрь о борьбе с «координированными неавторизованными действиями» на принадлежащих ей платформах. В частности, компанией были удалены польские и белорусские аккаунты, распространявшие ложную информацию о миграционном кризисе.

Кроме того, Meta сообщила о ликвидации 41 аккаунта и пяти групп из Facebook, а также четырёх аккаунтов из Instagram, предположительно действовавших с территории Белоруссии и связанных с КГБ. Решение было принято, как утверждает руководство компании, после предварительного расследования активности в социальных сетях.

«Фиктивные персоны публиковали критику Польши на английском, польском и курдском языках, распространяли изображения и видео о якобы имеющихся нарушениях прав мигрантов со стороны польских пограничников, а также сравнивали отношение к мигрантам со стороны Польши с практикой других стран», — сказано в отчёте.

Кроме того, компанией были удалены 31 учетная запись в Facebook и четыре — на Instagram, зарегистрированных в Польше. Также были удалены 141 аккаунт, 79 публичных страниц, 13 групп в Facebook и 21 аккаунт в Instagram, действовавшие из Сектора Газа, и 524 аккаунта, 20 страниц, четыре группы в Facebook и 86 аккаунтов в Instagram, действовавших с территории Китая. Все эти аккаунты и группы, как сказано в отчёте, распространяли фейковую информацию.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Конгресс США выдвинул ряд вариантов давления на медиа гигантов, владеющих социальными сетями.