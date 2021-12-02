Мытищи, Московская область, , 03:36 — REGNUM В арбитраж Московской области от Центробанка России поступил банкротный иск, ответчиком в котором выступает кредитный потребительский кооператив, отработавший всего три года с даты создания. Иск пока не принят к производству и дата слушаний не определена, передаёт ИА REGNUM.

Центробанк NVO

Претензии регулятора поступили в суд 1 декабря 2021 года. Ответчиком в деле является кредитный потребительский кооператив «Сберегательные финансы». Детали пока не сообщались.

Ранее претензии к КПК были у АНО «Служба обеспечения деятельности финансового уполномоченного», созданной ЦБ РФ. Иск на сумму 55,8 тыс. рублей рассмотрят 14 декабря 2021 года.

Кооператив работает на рынке с конца августа 2018 года, прописан в Мытищах. Учредители в ЕГРЮЛ не фигурируют, в качестве председателя указан Максим Дергачев. Он же числится руководителем ликвидируемого краснодарского сельхозкооператива «Агропартнёр».