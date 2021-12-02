Токио, 2 декабря 2021, 03:24 — REGNUM В Японском море вечером 1 декабря потерпел кораблекрушение сухогруз под флагом Панамы, который с грузом угля следовал из Находки в японский порт Кинуура. Об этом 2 декабря сообщает телеканал NHK.

Эжен Делакруа. Кораблекрушение Дон Жуана. 1840
Эжен Делакруа. Кораблекрушение Дон Жуана. 1840

На борту сухогруза находились 18 членов экипажа, являющимися гражданами Вьетнама. Сигнал бедствия был получен береговой охраной Южной Кореи вечером 1 декабря, когда судно находилось в 380 километрах от побережья японской префектуры Симанэ.

Прибывший к месту кораблекрушения утром 2 декабря южнокорейский сторожевик обнаружил шлюпку, в которой находились 17 моряков с затонувшего судна. Один член экипажа сухогруза пропал без вести, его поиски ведёт береговая охрана Японии.

Как сообщало ИА REGNUM, шесть судов получили повреждения различной степени в результате прохождения шторма в Ялте 29−30 ноября.

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