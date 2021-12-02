Токио, 2 декабря, 2021, 03:24 — ИА Регнум. В Японском море вечером 1 декабря потерпел кораблекрушение сухогруз под флагом Панамы, который с грузом угля следовал из Находки в японский порт Кинуура. Об этом 2 декабря сообщает телеканал NHK.

Эжен Делакруа. Кораблекрушение Дон Жуана. 1840

На борту сухогруза находились 18 членов экипажа, являющимися гражданами Вьетнама. Сигнал бедствия был получен береговой охраной Южной Кореи вечером 1 декабря, когда судно находилось в 380 километрах от побережья японской префектуры Симанэ.

Прибывший к месту кораблекрушения утром 2 декабря южнокорейский сторожевик обнаружил шлюпку, в которой находились 17 моряков с затонувшего судна. Один член экипажа сухогруза пропал без вести, его поиски ведёт береговая охрана Японии.

Как сообщало ИА REGNUM, шесть судов получили повреждения различной степени в результате прохождения шторма в Ялте 29−30 ноября.