Москва, , 03:23 — REGNUM Правительство России поручило регионам обеспечить дополнительные меры поддержки льготных категорий граждан при газификации ими домовладений. Об этом сообщили 1 декабря в пресс-службе правительства по итогам заседания федерального штаба по газификации.

Газификация домов Altai-republic.ru

«Представителям регионов было поручено принять дополнительные меры социальной поддержки льготных категорий населения и рассмотреть расширение льготных категорий или объемов помощи им для покупки газоиспользующего оборудования», — говорится в сообщении.

Речь идёт о социальной газификации, которая предполагает только бесплатную прокладку газопровода к участку, но не включает работы и стоимость оборудования, которые необходимы для подключения к сети газоснабжения в пределах самого участка. Федеральная программа социальной газификации стартовала в России в августе 2021 года.

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