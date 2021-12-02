Москва, , 03:19 — REGNUM За 2021 год в дивизионе «Яндекса» произошло пополнение на ряд юридических лиц разной направленности, которые объединяет одно — владельцы зарегистрированы в офшоре. В июне этот список пополнила компания «Драйв Сервис», принадлежащая нидерландскому юрлицу, передаёт ИА REGNUM.

Яндекс Иван Шилов © ИА REGNUM

ООО «Драйв Сервис» было учреждено 16 июня 2021 года. Основной вид деятельности — техобслуживание и ремонт автотранспортных средств. Уставный капитал составляет 100 тыс. рублей. Собственники — ООО «Яндекс.Каршеринг» и компания MLU B.V. из Нидерландов. Единственный владелец «Яндекс.Каршеринга» — MLU B.V. Долю в последнем в свою очередь имеет другая нидерландская фирма — Yandex N. V.

Бенефициаром группы называют олигарха с паспортом Мальты Аркадия Воложа. Из известных активов миллиардера, которые работают в России, все официально принадлежат разным офшорным компаниям. Среди них, как входящие в дивизион «Яндекса», так и нет. Например, в его бизнес-портфеле числится компания «Инфинет», которая является производителем коммуникационного оборудования и была поставщиком по госконтракту для воинской части ФСБ.

Не помешали иностранные корни включить ООО «Яндекс» и в состав системообразующих организаций РФ, которые смогут рассчитывать на господдержку.

Тем временем у надзорных инстанций есть многочисленные претензии к компаниям из дивизиона «Яндекса». В частности, ФАС было инициировано антимонопольное расследование о злоупотреблении доминирующим положением. Судебный спор по этому вопросу ещё не завершён.