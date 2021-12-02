Москва, 2 декабря, 2021, 03:05 — ИА Регнум. Последний, третий по счету, военно-транспортный самолет Ил-76 Минобороны РФ с эвакуированными из Афганистана гражданами приземлился на аэродроме «Чкаловский» в Московской области. Об этом 2 декабря сообщили пресс-службе российского оборонного ведомства.

Pixabay.com Самолет

Другие два воздушных судна также прибыли на «Чкаловский». Все три самолета доставили в Россию более 200 граждан РФ, Киргизии и афганских студентов.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 декабря бывший президент Афганистана Хамид Карзай поблагодарил российские власти за помощь народу республики.