Москва, , 03:14 — REGNUM Олигарх и долларовый миллиардер Бидзина Иванишвили обладает колоссальным влиянием на все властные структуры современной Грузии. Об этом 1 декабря корреспонденту ИА REGNUM сказал ведущий научный сотрудник сектора Кавказа ИМЭМО РАН Вадим Муханов.

Бидзина Иванишвили Иван Шилов © ИА REGNUM

По мнению эксперта, тенденция к единоличной власти характерна для всего постсоветского Кавказа, но особенно она присуща Грузии. В Грузии всегда был сильный лидер — причём он может и не обладать формальным статусом.

Так, в 1990-е фактически единоличным лидером страны был Эдуард Шеварднадзе. Им же была создана правящая тогда партия «Союз граждан Грузии». После происшедшей в 2003 году так называемой революции роз всю полноту власти в стране забрал Михаил Саакашвили. Вокруг него же была создана правящая партия «Единое национальное движение», которая долгое время монополизировала деятельность парламента, сказал эксперт.

«После того, как Саакашвили поругался, скажем откровенно, с Иванишвили, который был одним из главных его доноров, Иванишвили фактически объявил Саакашвили вендетту. Сначала наспех собранная Иванишвили пёстрая коалиция под названием «Грузинская мечта», куда входили самые разные партии, в 2012 году снесла монопольное положение «Единого национального движения». А через год мало известный тогда кандидат от «Грузинской мечты» Георгий Маргвелашвили победил кандидата от Саакашвили. И с тех пор если не 100 процентов, то весьма значительный процент контроля во всех властных коридорах безусловно присутствует у той команды, лидером которой бесспорно является Бидзина Иванишвили», — заявил эксперт.

Политолог считает, что многие нынешние грузинские министры и чиновники, включая действующего главу правительства Ираклия Гарибашвили, являются выходцами из бизнеса, принадлежавшему Бидзине Иванишвили, либо длительный период пребывали в созданной им партии «Грузинская мечта». И в силу того, что Иванишвили пока является самым богатым человеком в Грузии, а его личные средства вкладывается в самые разные проекты, к его мнению внимательно прислушивается вся правительственная команда, сказал эксперт.

Напомним, что в 2012 году долларовый миллиардер и бывший гражданин России Бидзина Иванишвили стал премьер-министром Грузии и основателем партии «Грузинская мечта», которая и по сей день является правящей.