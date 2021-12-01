Лондон, 2 декабря, 2021, 02:53 — ИА Регнум. Портрет императрицы Екатерины II кисти Дмитрия Левицкого и её письмо графу Петру Румянцеву о важности вакцинации от чёрной оспы были проданы на аукционе в Лондоне. Об этом свидетельствует информация о результатах торгов произведениями русского искусства, размещённая 2 декабря на сайте аукционного британского дома MacDougall's.

Дмитрий Левицкий. Портрет Екатерины II. 1794

Портрет императрицы кисти Левицкого и письмо о необходимости вакцинации от чёрной оспы, написанное графу Румянцеву 20 апреля 1787 года, были выставлены на торгах единым лотом. Портрет и письмо стали топ-лотом торгов и были проданы за 951 тыс. фунтов стерлингов (1,26 млн долларов).

Уникальность письма императрицы в том, что это первый известный документ в России на тему массовой вакцинации. Устроители аукциона подчеркнули, что письмо приобрело актуальность в период борьбы с пандемией коронавируса.

Неделя торгов предметами русского искусства традиционно проходит в Лондоне дважды в год: в мае-июне и ноябре-декабре. Участниками «русской недели» традиционно становятся ведущие аукционные дома, такие как Christie's, Sotheby's, и Bonhams.

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