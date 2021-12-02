Москва, , 02:52 — REGNUM В Военной исторической библиотеке Генерального штаба Вооружённых сил России 1 декабря открылась выставка «Маршалы Победы», посвящённая 125-летию со дня рождения прославенных советских полководцев — маршалов Советского Союза Георгия Константиновича Жукова и Константина Константиновича Рокоссовского. Об этом сообщает пресс-служба Западного военного округа (ЗВО) на сайте Минобороны РФ.

Георгий Жуков, Константин Рокоссовский, Бернард Монтгомери (спиной). Берлин, 1945 год

В экспозиции, повествующей о военачальниках, сыгравших «особую роль в судьбе нашей страны и народа в самый опасный и тяжёлый период истории», представлены более 30 редких книг из фонда библиотеки, затрагивающих жизненный путь Жукова, и порядка 20 изданий о жизни и деятельности Рокоссовского.

пресс-служба ЗВО «Среди работ по этой теме, хранящихся в Военной исторической библиотеке Генерального штаба ВС РФ, особое место занимает издание «Воспоминания и размышления» с подлинным автографом Жукова из коллекции генерал-полковника В. М. Рябикова, переданное в библиотеку в 2004 году его сыном».

Интерес посетителей привлекут как подлинные издания фронтовой периодической печати времён Великой Отечественной войны, так и современные научные исследования, анализирующие возглавляемые маршалами Победы боевые операции. Особое место в экспозиции занимают карты и схемы, подготовленные военным ведомством СССР в 1950-х годах, основанные на захваченных немецких документах, а также другие уникальные материалы.

Как сообщало ИА REGNUM, в день рождения четырежды Героя Советского Союза маршала Советского Союза Георгия Жукова пройдут юбилейные мероприятия, организованные совместно с Музеем Победы.

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