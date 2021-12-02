Вашингтон, , 02:24 — REGNUM Штаб-квартира крупнейшего американского производителя электромобилей Tesla завершила переезд из Пало-Альто (штат Калифорния) в Остин (штат Техас). Об этом говорится в уведомлении, которое Tesla 1 декабря направила в федеральную Комиссию по ценным бумагам и биржам США.

Компания Tesla Windell Oskay

из уведомления в Комиссию по ценным бумагам и биржам США «1 декабря 2021 года Tesla перенесла штаб-квартиру на гигафабрику в Техасе».

Напомним, что ещё в декабре 2020 года глава компании Илон Маск объявил о намерении перенести её основные заводы в Техас, где ограничительные меры, вводимые властями штата из-за пандемии коронавируса, меньше влияют на развитие производства, чем в Калифорнии.

Как сообщало ИА REGNUM, о планах переноса штаб-квартиры компании Tesla из города Пало-Альто в Остин Илон Маск заявил на встрече с акционерами в октябре.

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