Москва, , 02:24 — REGNUM Радиоуправляемые модели автомобилей на водородном топливе представят юношеские команды на международных соревнованиях Horizon Hydrogen Grand Prix H2GP. Об этом 2 декабря сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

ВДНХ Дарья Антонова © ИА REGNUM

Мероприятие должно состояться 4 декабря 2021 годв в павильоне № 55 на ВДНХ. Ожидается, что в финале соревнований каждая команда выведет на трассу радиоуправляемую модель гибридного автомобиля в масштабе 1:10 на основе водородного топливного элемента.

«В международных соревнованиях в Москве будут участвовать девять команд из пяти стран — России, Болгарии, Словакии, Белоруссии и Чехии. Москву представляет команда детского технопарка «Мосгормаш» — победитель российского этапа этого года. Также в столицу приедут коллективы из Тюмени, Брянска и Воронежа, успешно выступившие в прошлом сезоне», — сказала Сергунина.

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