Кейптаун, 2 декабря, 2021, 02:13 — ИА Регнум. Около 102 млн жителей или 13,5% населения Африки на настоящее время привиты от COVID-19. Об этом сообщила 1 декабря технический директор регионального офиса Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Африке Мэри Стивен в интервью изданию «Известия».

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Стивен отметила, что на настоящее время в Африке остаётся уязвимым довольно большая часть населения. Процесс вакцинации на континенте был проблематичным из-за затруднённого доступа к вакцинам. По данным Стивен, сейчас в Африке идёт рост числа привитых за счёт увеличения поставок вакцин на континент по программе COVAX.

Стивен обратилась с призывом к странам Африки, продолжающим наращивать темпы вакцинации, не забывать и о других методах противодействия распространению коронавируса. В частности, Стивен указала на рост числа заражённых в ЮАР, пояснив, что пока точно неизвестно, является ли ухудшение эпидситуации следствием появления нового штамма «Омикрон», либо причиной является несоблюдение мер предосторожности населением страны.

Как отметила Стивен, на сегодняшний день нет информации о явных отличиях симптомов заболевания COVID-19 в случае заражения штаммом «Омикрон» от заражения другими известными штаммами. Также нет информации и об устойчивости нового штамма к вакцинам от коронавируса. По словам Стивен, сейчас исследователи собирают информацию о новом штамме и пытаются понять его поведение.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что по данным ВОЗ, уже 23 страны в мире сообщили о выявлении на их территории штамма «Омикрон».