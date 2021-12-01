Москва, 2 декабря, 2021, 02:12 — ИА Регнум. Два военно-транспортных самолета Ил-76 с эвакуированными из Афганистана людьми прибыли на аэродром «Чкаловский» в Московской области, 1 декабря сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

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Доставленные пассажиры проходят таможенный и медицинский контроль. Всего для вывоза граждан Россия направила в Кабул три самолета Ил-76.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 декабря самолеты Минобороны РФ доставили в Афганистан грузы с гуманитарной помощью. Кроме того, воздушные судна должны эвакуировать из республики граждан РФ, Киргизии, а также афганских студентов, которые учатся в российских вузах.

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