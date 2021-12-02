Москва, 2 декабря, 2021, 07:20 — ИА Регнум. В Москве открылось несколько фотовыставок, приуроченных к 80-й годовщине начала контрнаступления советских войск в Битве за Москву. Об этом 2 декабря сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

Евгений Данилевский. Оборона Москвы (фрагмент)

Культурные мероприятия проводятся в городских парках и на бульварах. Так, на Никитском бульваре представлены фотографии, где запечатлено принятие присяги у стен Кремля, строительство заградительных сооружений, работа на оборонных предприятиях, а также установка противотанковых ежей. Экспозиция в столичном парке «Фили» включает снимки, которые сделали фронтовые корреспонденты, а в Таганском парке есть уникальные фотографии построения ополченцев в Москве.

«К 80-летию Битвы за Москву в столице открылось сразу несколько уличных выставок. Посмотреть редкие архивные снимки можно до 20 декабря в парках «Красная Пресня», «Фили», в Таганском парке и на Никитском бульваре. Еще одна экспозиция появится на Страстном бульваре, она будет работать с 5 декабря по 10 января», — сказала Сергунина.