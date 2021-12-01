Бразилиа, 2 декабря, 2021, 02:04 — ИА Регнум. Верховный суд Бразилии отменил приговор Антониу Палоччи, бывшему министру в правительстве экс-президента страны Дилмы Руссефф, а также ещё 12 фигурантам громкого антикоррупционного дела «Автомойка». Об этом 1 декабря сообщает телеканал Globo.

Jonas Pereira Экс-президент Бразилии Дилма Руссефф

Основанием для отмены приговора послужили доводы защиты, настаивающей, что поскольку обвинения были связаны с нарушениями при финансировании избирательных кампаний, их должна была рассматривать специализированная инстанция, которой в Бразилии является Высший избирательный суд.

На повторное рассмотрение вместе с Палоччи были отправлены дела бывшего казначея Партии трудящихся Жоау Ваккари Неты, бывшего директора нефтегазовой компании Petrobras Ренату Дуке, руководителя промышленного холдинга Odebrecht Марселу Одебрехта и другие.

Как сообщало ИА REGNUM, бывший влиятельный министр в правительствах бывших президентов Бразилии Луиса Игнасио Лулы да Силва и Дилмы Русеф Антонио Палоччи в июне 2017 года был приговорён к 12 годам и двум месяцам лишения свободы за пассивную коррупцию и отмывание денег.