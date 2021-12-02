Москва, , 01:59 — REGNUM Бывший президент Михаил Саакашвили перестал являться ключевой политической фигурой Грузии. Об этом 1 декабря заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий научный сотрудник сектора Кавказа ИМЭМО РАН Вадим Муханов.

Михаил Саакашвили (сс) thierry ehrmann

По мнению эксперта, фактор Саакашвили очевидно присутствует в политической жизни Грузии. Но в последние годы его политический вес значительно уменьшился по сравнению с тем временем, когда он был президентом страны и главой правящей партии «Единое национальное движение». Многолетнее пребывание Саакашвили за пределами Грузии и раскол «Единого национального движения», привели, на взгляд эксперта, к существенному снижению популярности экс-президента и его сторонников среди грузинского населения. И даже внезапное недавнее возвращение Саакашвили в страну не помогло кардинально изменить ситуацию в его пользу.

«Если Саакашвили раньше действительно был хэдлайнером номер один и политиком номер один для Грузии, то сейчас он таковым не является. И как раз его пребывание вне Грузии и его достаточно смешное, близкое к шоу возвращение и последовавшие за этим заявления демонстрируют то, что Саакашвили и сам понимает, что он теряет влияние и контроль над грузинской политикой. Поэтому он и вернулся, пытаясь наверстать упущенное. Но наверстать упущенное уже невозможно, так как в Грузии уже другая правящая элита, другая политическая повестка», — сказал Вадим Муханов.

Политолог считает, что поддержка Саакашвили в Грузии носит лишь очаговый характер, а располагаемые им и его сторонниками ресурсы весьма ограничены. Не помогают Саакашвили и ярко выраженные способности политического шоумена, так как эффект от его публичных акций не вызывает в грузинском обществе ожидаемого широкого резонанса.

Кроме того, по мнению эксперта, Саакашвили имеет в Грузии чрезвычайно высокий антирейтинг, и значительная часть населения никогда не будет голосовать за бывшего президента и его партию. Поэтому Саакашвили по своей популярности сейчас с большим трудом входит в пятёрку ведущих грузинских политиков.

Также эксперт уверен в том, что нынешние грузинские власти ни за что не пойдут на освобождение Саакашвили от уголовной ответственности. Правящей грузинской элите во главе с олигархом Бидзиной Иванишвили необходимо сохранить перед страной своё политическое лицо, которое она непременно потеряет, если согласится на требования сторонников Саакашвили. Ситуация же в Грузии сейчас является относительно стабильной, и в стране не наблюдается массовых оппозиционных выступлений, характерных для 2019 года. Кроме того, грузинская оппозиция сильно расколота, и значительная её часть не будет оказывать поддержку Саакашвили.

Напомним, что нелегально вернувшийся в Грузию бывший президент Михаил Саакашвили 1 октября был арестован, а 29 ноября в Тбилиси над ним начался судебный процесс.