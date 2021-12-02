Анкара, , 01:56 — REGNUM Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отправил в отставку главу минфина республики Лютфи Эльвана, сообщает агентство Anadolu.

Турция Иван Шилов © ИА REGNUM

Сообщается, что соответствующее решение турецкий президент принял из-за рекордного падения курса национальной валюты. Теперь на должность главы ведомства назначен Нуреддин Небати. Ранее Эрдоган уже отправил в отставку главу турецкого центробанка.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Турции было зафиксировано рекордное падение курса турецкой лиры. Президент республики Реджеп Тайип Эрдоган объяснял снижение курса вредным влиянием иностранных факторов. При этом он пообещал снижение кредитной ставки в стране.