Анкара, , 01:42 — REGNUM В конце ноября 2021 года Стамбул принял восьмой саммит Тюркского совета. Лидеры тюркского мира согласовали решение переименовать совет в Организацию тюркских государств, а Анкара настояла на принятии важных решений, которые скажутся на балансе мировой дипломатии.

Флаг Тюркского совета Turkic Council

Анкара продолжает углубление стратегических, культурных и военных взаимоотношений со среднеазиатскими странами, расширяя собственное влияние. Пытаясь получить контроль над значительной частью постсоветского пространства, Турция пересекает сферу интересов России, отметили в Институте международных политических и экономических стратегий РУССТРАТ.

Реджеп Тайип Эрдоган продолжает лавировать между Кремлем и НАТО, добиваясь преференций в Североатлантическом альянсе с помощью закупок тяжёлого вооружения, С-400 и большого количества энергии из России, и в тоже время действуя как представитель НАТО в Средней Азии.

Турецкий посол в Вашингтоне открыто заявил, что с помощью своего военного присутствия Анкара смещает баланс сил в Большой Евразии в пользу НАТО, так как имеет общие интересы с США. Таким образом продажа Азербайджану, Киргизии и Украине БПЛА и прочей военной техники уже не просто коммерческое соглашение.

Президент Турции продолжает искать модель, которая способна будет объединить исламские страны под единым началом, пишет РУССТРАТ. Его ближайший советник Аднан Танрыверди уже предлагал создание Союза исламских стран, имеющего собственную конституцию, форму правления, военную силу, судебную систему, столицу, флаг и язык.

В Институте РУССТРАТ напомнили слова Майкла Рубина, бывшего сотрудника Пентагона, который сейчас является научным сотрудником Американского института предпринимательства. Он предупреждал, что бегство американского военного контингента из Афганистана приведет к серьезным последствиям в ближневосточном регионе: «Турция в XXI веке станет тем же, чем была Саудовская Аравия в XX веке с точки зрения исламизма и отторжения».