Североморск, Мурманская область, 2 декабря, 2021, 01:33 — ИА Регнум. Большой противолодочный корабль (БПК) «Вице-адмирал Кулаков», возглавлявший отряд Северного флота (СФ) ВМФ России в дальнем походе, 1 декабря прибыл в пункт постоянного базирования — город Североморск. Об этом сообщает пресс-служба СФ на сайте Минобороны РФ.

Дарья Драй ИА REGNUM Большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков» во время Главного военно-морского парада

пресс-служба СФ «Проход по Кольскому заливу и швартовка корабля к причалу проходили в сложных гидрометеорологических условиях при сильном ветре и волнении. Экипаж и швартовые команды на пирсе слаженно действовали вместе с рейдовыми буксирами и безопасно пришвартовали корабль под аккомпанемент военного оркестра Северного флота».

В родной гавани экипаж корабля торжественно встречали представители командования и родственники. Старший на походе капитан первого ранга Станислав Варик доложил командующему СФ адмиралу Александру Моисееву о выполнении поставленных задач, после чего адмирал поздравил североморцев с возвращением и вручил командиру корабля капитану второго ранга Станиславу Рощупкину традиционного жареного поросёнка. Командующий также вручил награды отличившимся в походе членам экипажей БПК, входящего в отряд спасательно-буксирного судна «Алтай» и среднего морского танкера «Академик Пашин».

В сообщении отмечается, что за время продолжавшегося пять месяцев дальнего похода в семьях девяти военнослужащих родились пять девочек и четыре мальчика.

Как сообщало ИА REGNUM, спасательное буксирное судно «Алтай», обеспечившее дальний поход отряда кораблей и судов Северного флота во главе с БПК «Вице-адмирал Кулаков», 26 ноября прибыло в Североморск.