Лансинг, США, 2 декабря, 2021, 01:30 — ИА Регнум. Подросток из американского штата Мичиган Итан Крамбли не признал свою вину в убийстве четырех человек при стрельбе в школе. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Иван Шилов ИА REGNUM США

Сообщается, что в ходе заседания адвокат обвиняемого заявил, что его подзащитный не признает вину в преступлении. После этого суд решил оставить Крамбли под арестом до проведения полноценного процесса. Его обвиняют в терроризме, четырех убийствах и семи покушениях на убийство.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 ноября 15-летний подросток Итан Крамбли устроил стрельбу в школе города Оксфорда в США. В результате стрельбы погибли четыре человека, еще семеро получили ранения различной степени тяжести. Власти штата Мичиган расценивают произошедшее как акт терроризма.