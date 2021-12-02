Вашингтон, , 01:23 — REGNUM Вопрос дипломатического бойкота Олимпийских игр в Пекине начал изучать президент США Джозеф Байден. Об этом 1 декабря сообщил представитель Госдепа высокого ранга в ходе брифинга в телефонном режиме.

Джо Байден . twitter.com JoeBiden

На вопрос о том, будет ли обсуждаться тема участия США в предстоящей Олимпиаде в Пекине на встрече высокого уровня между США и ЕС по Китаю, которая запланирована на 2 декабря, был дан ответ, что американский лидер рассматривает данный вопрос. На сегодняшний день окончательное решение ещё не принято.

Байден не дал однозначного ответа на вопрос о возможности бойкотирования со стороны США Олимпийских игр в Пекине ни 16 ноября, ни позднее, перед Днём благодарения (25 ноября). Издание The Washington Post утверждало, что в принятии решения президент США будет руководствоваться поступившими ему рекомендациями.

В свою очередь, спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси призвала международное сообщество к дипломатическому бойкоту Олимпийских игр в Китае в связи с информацией о якобы массовых репрессиях, которые Китай проводит в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. При этом национальный олимпийский комитет США не поддержал предложение о бойкоте Олимпиады.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в МИД КНР заявили о вреде политизации игр и бойкота Олимпиады в Пекине со стороны США олимпийскому движению и интересам спортсменов.

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