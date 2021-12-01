Ленинградская область, 26 января, 2005, 13:22 — ИА Регнум. В Ленинградской области на железнодорожной станции Сосново задержаны трое молодых людей, подозреваемых в "разукрашивании" двух вагонов электропоезда краской из аэрозольных баллончиков. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе УВД на транспорте Северо-запада, подозреваемые - 21-летние молодые люди - были задержаны сотрудниками ЧП "Модуль" сегодня около 9:30 мск. Ущерб, нанесенный "художниками", двое из которых - первокурсники ГУТИД и Купчинского лицея - оценивается в 3787 рублей. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.