Белград, 2 декабря, 2021, 01:15 — ИА Регнум. В Сербии идет борьба не против литиевого рудника, а против компании «Рио Тинто», которая намерена открыть рудник на западе страны. Об этом заявил 1 декабря президент Сербии Александр Вучич во время внеочередного обращения к гражданам страны.

Predsednik.rs Александр Вучич

По его словам, большая часть демонстрантов, которые выступают против строительства рудника «Рио Тинто» в западной Сербии, на самом деле хотела бы, чтобы эксплуатацией лития занималась другая компания.

«Причина в том, что некоторые хотят, чтобы другая компания этим занималась. Защищают интерес другой компании, я располагаю данными об этом», — процитировало агентство «Бета» слова Вучича.

Президент добавил, что он пока не подписал закон об экспроприации имущества, так как в тексте закона владельцам земельных участков дается слишком короткий срок на переселение.

Напомним, что 27 ноября в нескольких городах Сербии прошли демонстрации против открытия литиевого рудника австралийско-британской компании «Рио Тинто», из-за которого нужно переселить целые села.