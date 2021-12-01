Рига, 2 декабря, 2021, 00:55 — ИА Регнум. Ситуация на границе России и Украины обсуждалась в ходе встречи американского госсекретаря Энтони Блинкена и министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу, 1 декабря сообщили в пресс-службе Госдепартамента США.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО

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Мероприятие прошло в Риге в рамках совещания глав МИД стран — участниц НАТО. Кроме того, стороны затронули вопросы, касающиеся Черноморского региона, конфликта Армении и Азербайджана, а также обстановки в Афганистане.

В Госдепе отметили, что беседа Блинкена и Чавушоглу «строилась на основе переговоров» президента США Джо Байдена и турецкого главы Реджепа Тайипа Эрдогана. Лидеры двух стран встречались 31 октября в Риме.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 ноября Блинкен и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обсудили взаимодействие в рамках поддержки Украины, которая якобы может столкнуться с «российской угрозой».