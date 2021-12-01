Рига, 2 декабря, 2021, 01:12 — ИА Регнум. НАТО озабочено развитием ситуации в регионе Западных Балкан. Об этом заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг 1 декабря во время встречи министров стран НАТО в Риге.

Иван Шилов ИА REGNUM Йенс Столтенберг

«Западные Балканы — это сердце Европы. Этот регион важен для НАТО и ЕС. Нас беспокоит развитие ситуации в регионе — риторика, призывающая к разделу Боснии и Герцеговины, напряженность, которая все еще существует между Белградом и Приштиной», — процитировал телеканал РТС слова Столтенберга.

По его словам, реформы, которые проводятся в странах региона, находятся в фазе стагнации, а «иностранные акторы усиливают свое влияние».

«В то же время нам нельзя забывать, как много мы сделали с девяностых годов до сегодняшнего дня. Мы закончили суровые войны, а некоторые страны региона стали членами ЕС и НАТО. Эти организации работают вместе на благо региона, особенно в Косово и БиГ», — подчеркнул Столтенберг.

Напомним, что НАТО в 1999 году развязало вооружённую агрессию против Союзной Республики Югославии, после которой контроль над южным сербским краем Косово и Метохия взяли на себя международные силы. В 2008 году албанские сепаратисты в одностороннем порядке провозгласили независимость.