Яунде, , 00:40 — REGNUM Пассажирский автобус столкнулся с грузовым автомобилем на западе Камеруна, сообщает Синьхуа со ссылкой на представителей местной полиции.

ДТП Иван Шилов © ИА REGNUM

Сообщается, что авария произошла в департаменте Нун Западного региона республики. По предварительной версии, водитель грузовика не справился с управлением и врезался в пассажирский автобус. В результате ДТП восемь человек погибли на месте, еще несколько получили травмы различной степени тяжести. Всех пострадавших госпитализировали.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 декабря автомобиль свадебного кортежа столкнулся с грузовым автомобилем в провинции Пенджаб в Пакистане. В результате аварии погибли четыре человека, еще трое получили травмы различной степени тяжести.