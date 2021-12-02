Киев, , 00:37 — REGNUM Дополнительный пакет финансовой помощи запросили у ЕС украинские власти, заявил уполномоченный по вопросам управления госдолгом при правительстве Украины Юрий Буца 1 декабря в интервью агентству Bloomberg.

В ожидании кредитов Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По его словам, в Киеве надеются на «устойчивое финансирование в ближайшие годы». Буца не стал уточнять, под какие условия может быть выделен новый транш. В Bloomberg подсчитали, что, с учетом действующих обязательств Украины, стране может понадобиться по меньшей мере €1,2 млрд.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 ноября Международный валютный фонд (МВФ) одобрил выделение кредита Украине в размере $700 млн в рамках механизма кредитования «стенд-бай».

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