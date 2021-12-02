Липецк, , 00:20 — REGNUM В Липецке проводится доследственная проверка по факту гибели машинистки крана на территории конвертерного цеха металлургического комбината. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

Каска рабочего Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Вечером 1 декабря 2021 года при выполнении погрузочных работ на территории конвертерного цеха Новолипецкого металлургического комбината упал мостовой кран. В результате падения 29-летняя машинистка, находившаяся в кабине, получила травмы, не совместимые с жизнью.

Следователи проводят осмотр и устанавливают все обстоятельства произошедшего. Будут установлены должностные лица, ответственные за безопасность работников на производстве. Истребована необходимая для следствия техническая документация. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Читайте ранее в этом сюжете: Пострадавшая при пожаре на НЛМК скончалась в больнице