Сакраменто, США, 2 декабря, 2021, 00:16 — ИА Регнум. Выявление случая заражения штаммом коронавируса «Омикрон» в американском штате Калифорния не является причиной для введения в регионе нового локдауна, заявил губернатор штата Гэвин Ньюсом 1 декабря на пресс-конференции.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По словам главы региона, он и сам не хотел бы объявлять подобный режим вновь. Ньюсом надеется, что вакцинация от COVID-19, а также соблюдение санитарных мер позволят не вводить жестких ограничений.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 декабря у путешественника, который вернулся из Южной Африки в Калифорнию, обнаружили инфицирование штаммом «Омикрон». Мужчина стал первым зарегистрированным в США пациентом с заражением указанным вариантом SARS-CoV-2.