Вена, , 23:40 — REGNUM Очень тяжело идёт диалог между Ираном и США на переговорах, сообщил 1 декабря журналистам российский постпред при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

Михаил Ульянов Irna.ir

По его словам, для возобновления ядерной сделки в том формате, который был до выхода в США, нужно, чтобы Вашингтон снял с Ирана санкции, а Тегеран привёл «свою ядерную программу в соответствие с теми параметрами, которые заложены в Совместном всеобъемлющем плане действий».

Эта сторона дела и обсуждается сейчас в Вене на переговорах. Оценивая прогресс переговоров, Ульянов сказал: «Дело чрезвычайно трудное».

Ульянов «Видно, что расхождения очень большие между Ираном и США, это было во время предыдущих раундов и сейчас».

Российский дипломат добавил, что вся надежда на дипломатические усилия, которые только и помогут урегулированию. А какими-либо угрозами Вашингтон ничего не добьётся.

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