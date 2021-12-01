Вашингтон, 1 декабря, 2021, 23:17 — ИА Регнум. Расстрелявший учащихся старшей школы в городе Оксфорд подросток обвиняется в терроризме и убийствах, сообщила 1 декабря на брифинге представитель прокуратуры.

Erich Ferdinand Террор

«Мы обвиняем его по одному эпизоду терроризма, приведшего к смерти, и четырех убийствах», — сообщила она.

Помимо этого, 15-летний ученик этой школы будет привлечен к ответственности по семи покушениям на убийство.

Напомним, 30 ноября 15-летний подросток устроил стрельбу в школе города Оксфорд в штате Мичиган. Погибли четыре человека, семеро были ранены.

В американских СМИ отмечено, что расстрел в Оксфорде стал 651-м таким случаем с начала 2021 года.