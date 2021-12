2 декабря 2021 | Время чтения 4 мин

Ксаверий де Местр, , 01:19 — REGNUM Министр обороны Соединенных Штатов Ллойд Остин приказал провести новое расследование авиаудара, нанесенного американскими военными по Сирии в 2019 году, в результате которого погибли не менее 80 мирных жителей. Решение было принято после того, как газета Тhe New York Times в прошлом месяце раскрыла, что Пентагон попытался скрыть сам факт рейда, не сумев расследовать обстоятельства трагедии. Согласно Тhe New York Times, в марте 2019 года американский истребитель F-15 по указу спецподразделения Task Force 9 сбросил бомбу на людей, находившихся в поле возле населённого пункта Эль-Багуз. В результате авиаудара погибли около 80 человек, но американское командование в отчётах преуменьшало потери среди гражданского населения, расследование инцидента было заморожено, а сам факт авиаудара замалчивался. Расследование авиаудара проведет генерал Майкл Ксавьер Гарретт, главнокомандующий вооруженными силами США. У Гаррета будет 90 дней на то, чтобы проанализировать ошибки в ведении отчета, сообщениях о жертвах среди гражданского населения, а также понять, были ли нарушены законы и следует ли привлечь кого-то к ответственности. Американские интернет-пользователи бурно обсудили новость под соответствующей публикацией The New York Times.

Солдат армии США Иван Шилов © ИА REGNUM

Ллойд Остин (сс) Senior Airman Perry Aston

«Спасибо, что пролили свет на это, упорствовали, настаивали на ответственности. Это было нелегко; почти наверняка непопулярно в важных кругах. Вот почему необходима независимая, пытливая и яростная пресса», — благодарит газету HL.

«Когда прекратится это безумие? Правительство США, и в особенности американские военные, не любят нести ответственность. Гибель гражданских лиц — это всего лишь неудобный побочный продукт войн, которые невозможно выиграть. Они платят семьям и идут дальше, как будто это какое-то адекватное утешение за их полное пренебрежение к человеческой жизни и страданиям. Мы лучше этого, и наши налоги тоже», — указываетJordan.

«Некоторые говорили: «Мы должны держать там небольшие силы для поддержания мира». Этот инцидент, один из многих, доказал, что они ошибались. Надеюсь, это последнее убийство афганцев», — пишет Roberto.

Истребитель F-15 U.S. Air Force

«Спасибо Times за репортаж. Поведение Пентагона позорно. Нашим военным руководителям явно нельзя доверять проведение тщательного и открытого расследования. Они уже давно занимаются прямо противоположным. Привлеките своих избранных представителей. Требуйте проведения независимого расследования. Я уже отправил письмо по электронной почте», — подсказывает geoff.

«Всеми средствами установите вину и накажите виновных. Но, пожалуйста, в следующий раз, если вы должны использовать вооруженные силы, используйте их ответственно и так, как должно. Кстати, моя карьера артиллериста в армии США длилась 26 лет», — рассказывает Mark.

«Возможно, я слишком циничен, но я уверен, что эти организации сами отбирают тех, кто лишен сочувствия к другим, и им никогда нельзя доверять в том, что они действуют достаточно гуманно», — комментирует sneak.

«Любые выплаты должны осуществляться из раздутого военного бюджета. Больше никакого бесплатного жилья генералам», — считает MP.

«Министерство обороны США должно передать расследование этого дела в Международный уголовный суд, если США действительно придерживаются международного порядка. Мы все знаем, насколько важен международный порядок, основанный на правилах, для администрации Байдена. Считайте меня наивным, но я полностью ожидаю, что президент вскоре попросит международный уголовный суд взять на себя расследование этого дела. С администрацией, которая так полностью привержена такому благородному делу, как международный порядок, основанный на правилах, я уверен, что мы можем ожидать, что американские политики и военнослужащие вскоре предстанут перед международным уголовным судом и будут привлечены к ответственности за военные преступления», — скользит на волнах иронии William Verick.

«Армии США нужно прекратить убивать невинных людей. Хватит», — подчеркивает ASHRAF CHOWDHURY.

«Пока мы не прекратим нанимать в армию людей только из низов, мы будем продолжать проигрывать войны и убивать невинных гражданских лиц», — уверен Ugly and Fat Git.

«Почему к этой бомбе относятся как к ядерной? Давайте посмотрим правде в глаза. Мы теряем десятки тысяч наших парней из-за бесполезных амбиций, но нашу мизерную ошибку начинают мусолить и приукрашивать?» — недоумевает Nick NJ.

«В Соединенных Штатах нет никакой ответственности для тех, кто стоит у руля. В лучшем случае следствие скажет, что никто из начальства не знал, что происходит, и обвинит какого-нибудь солдата», — размышляет Darren.

Напомним, что расследование, которое проводилось Пентагоном после гибели десяти гражданских лиц из-за авиаудара американских военных в Кабуле, не выявило незаконных действий. Генеральный инспектор ВВС США генерал Сами Саид отметил, что атака была совершена «в целях самообороны». Генерал признал, что в процессе изучения дела были подтверждены «неточности при нанесении» удара, а также «ошибки при информировании и нарушение коммуникации», что привело к гибели мирных граждан.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 августа американский беспилотник нанес удар по пригороду Кабула, из-за которого погибли трое мужчин и семь детей. В Пентагоне заявили, что военные США целились по автомобилю со взрывчаткой, который якобы планировала использовать для теракта группировка «ИГ в Хорасане» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).