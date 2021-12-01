Москва, , 23:06 — REGNUM Рэпер Мирон Фёдоров (известен как Oxxxymiron) представил первый за шесть лет альбом под названием «Красота и уродство». О выходе пластинки музыкант сообщил в личном Instagram-аккаунте 1 декабря.

Рэпер Оксимирон Георгий Балаков © ИА REGNUM

https://www.instagram.com/p/CW89Ya7Ln1U/

В альбом вошли 22 композиции. Пластинка доступна с 1 декабря 2021 года на цифровых платформах YouTube Music, Spotify и СберЗвук.

ИА REGNUM напоминает, что предыдущая пластинка Мирона Фёдорова «Горгород» вышла в 2015 году. Всего рэпер выпустил три студийных альбома, включая альбом «Красота и уродство».

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