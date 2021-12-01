Мадрид, , 23:04 — REGNUM Сегодня, 1 декабря, в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» «Реал» примет «Атлетик» из Бильбао. Матч пятнадцатого тура испанской Примеры начнется в 23:00 по московскому времени. За час до стартового свистка команды назвали стартовые составы.

Карим Бензема Антон Зайцев

Матч обслужит бригада арбитров во главе с Исидро Диасом де Мера Эскудеросом. Ассистенты главного судьи — Рубен Бесерриль Гомес и Диего Сантаурсула.

«Реал» (схема 4−3-3): Тибо Куртуа — Ферлан Менди, Давид Алаба, Эдер Милитао, Лукас Васкес — Лука Модрич, Каземиро, Тони Кроос — Винисиус Жуниор, Марко Асенсио, Карим Бензема.

«Атлетик» (схема 4−4-2): Унай Симон — Иньиго Лекуэ, Йерай Альварес, Униа Нуньес, Микель Баленсиага — Икер Миньяин, Унай Венседор, Дани Гарсия, Ойер Заррага — Иньяки Уильямс, Рауль Гарсия.

В случае победы подопечные Карло Анчелотти могут увеличить отрыв от второго места до семи очков. На данный момент «Реал» с 33-мя очками занимает чистую первую строчку.