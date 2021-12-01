Вологда, 1 декабря, 2021, 23:03 — ИА Регнум. В Вологодской области за неделю жертвами телефонных мошенников стали 12 человек. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Цитата из к/ф «Иван Васильевич меняет профессию». Реж. Леонид Гайдай. 1973. СССР Мошенник

Одной из пострадавших оказалась 32-летняя жительница Череповца, которая не только лишилась собственных сбережений, но и оформила в банке кредит. «Работник банка» убедил оформить кредит на 1,2 млн рублей, добавить к ним 200 тысяч рублей собственных накоплений и перевести все деньги на несколько чужих счетов.

Жертвой преступников стала 64-летняя жительница областного центра. Пенсионерку убедили оформить кредит на 115 тысяч рублей и перевести их на банковский счет. Затем женщину отправили в торговый центр, где она взяла еще один займ на 200 тысяч рублей. Эти деньги перевести мошенникам она не успела — от необдуманного поступка ее спас сотрудник патрульно-постовой службы полиции.

Как сообщало ИА REGNUM, мэр СеверодвинскаИгорь Скубенкостал жертвой сетевых мошенников.