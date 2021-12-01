Иерусалим, 1 декабря, 2021, 23:03 — ИА Регнум. Спецназ израильской пограничной полиции ЯМАМ будет преобразован в Национальное антитеррористическое подразделение, сообщает 1 декабря канцелярия израильского премьер-министра Нафтали Беннета.

Флаг Израиля

Отмечается, что в 2022 году на эту реорганизацию будет выделено 10 млн шекелей (порядка $3,2 млн). Будет увеличена численность подразделения, модернизировано его вооружение и оснащение, построена новая инфраструктура для боевой подготовки.

«Беннет объявил спецподразделение пограничной полиции ЯМАМ Национальным антитеррористическим подразделением. В рамках соглашения с министром внутренней безопасности и генеральным инспектором полиции принято решение выделить в 2022 году 10 млн шекелей из бюджета канцелярии главы правительства на усиление подразделения, увеличение численности его личного состава и повышение боевых возможностей, включая модернизацию вооружения и развитие инфраструктуры для проведения учений», — указано в заявлении канцелярии.

«Цель состоит в том, чтобы ЯМАМ стал лучшим в мире подразделением по борьбе с террором», — цитирует канцелярия слова Беннета по этому поводу.