Париж, , 22:58 — REGNUM Сегодня, 1 декабря, в Париже на стадионе «Стад де Пренс» «Пари Сен-Жермен» в центральном матче 16-го тура французской Лиги 1 2021/22 примет «Ниццу». Игра начнется в 23:00 по московскому времени.

Лионель Месси Андрей Пронин © ИА REGNUM

На матч назначена французская бригада арбитров во главе с Клеманом Турпеном. Помогать судье будут Николя Дано и Сириль Грингор.

Стартовые составы команд:

«Пари Сен-Жермен»: Джанлуиджи Доннарумма — Ашраф Хакими, Маркиньос, Преснел Кимпембе, Нуну Мендеш — Данилу Перейра, Эрик Эбимбе, Идрисса Гейе — Лионель Месси, Анхель Ди Мария, Килиан Мбаппе.

«Ницца»: Вальтер Бенитес — Жордан Лотомба, Данте, Жан-Клер Тодибо, Мелвин Бар — Хишам Будауи, Марио Лемина, Морган Шнайдерлен, Джастин Клюйверт — Анди Делор, Каспер Дольберг.

29 ноября 34-летний Лионель Месси завоевал свой седьмой в профессиональной карьере футболиста «Золотой мяч» от France Football.

После пятнадцати туров «ПСЖ», набрав 40 очков, идет на чистом первом месте в турнирной таблице чемпионата. «Ницца» с 26-ю очками располагается двумя строчками ниже.