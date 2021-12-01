Абу-Даби, 1 декабря, 2021, 22:57 — ИА Регнум. Первый случай заражения новым штаммом коронавируса «Омикрон» зафиксирован на территории Объединённых Арабских Эмиратов, сообщило 1 декабря министерство здравоохранения страны.

Объединённые Арабские Эмираты

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Как уточняется, новый вариант вируса был выявлен у женщины, прибывшей в ОАЭ из Африки транзитом через одно из арабских государств.

Напомним, ранее сегодня генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус сообщил, что организация получила данные о выявлении штамма коронавируса «Омикрон» уже от 23 государств.