В ОАЭ выявлен первый случай заражения штаммом коронавируса «Омикрон»
Абу-Даби, 1 декабря, 2021, 22:57 — ИА Регнум. Первый случай заражения новым штаммом коронавируса «Омикрон» зафиксирован на территории Объединённых Арабских Эмиратов, сообщило 1 декабря министерство здравоохранения страны.
Объединённые Арабские Эмираты
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Как уточняется, новый вариант вируса был выявлен у женщины, прибывшей в ОАЭ из Африки транзитом через одно из арабских государств.
Напомним, ранее сегодня генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус сообщил, что организация получила данные о выявлении штамма коронавируса «Омикрон» уже от 23 государств.