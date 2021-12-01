Милан, Италия, , 22:51 — REGNUM 1 декабря в Милане на стадионе «Джузеппе Меацца (Сан Сиро)» «Интер» в матче пятнадцатого тура итальянской Серии А по футболу одержал уверенную победу над «Специей», идущей около зоны вылета, со счетом 2:0. Об этом сообщил корреспондент

Лаутаро Мартинес Agencia de Noticias ANDES

Первый мяч на 36-й минуте забил Роберто Гальярдини после передачи Мартинеса — 1:0. В дебюте второй половины 24-летний форвард национальной сборной Аргентины Лаутаро Мартинес удвоил преимущество хозяев ударом с пенальти — 2:0.

Желтые карточки получили Рею Манай (31'), Лаутаро Мартинес (44') и Якуб Кивер (57').

Составы команд:

«Интер»: Самир Ханданович, Федерико Димарко, Данило Д’Амброзио, Милан Шкриниар, Дензел Думфрис, Роберто Гальярдини (Артуро Видаль, 87'), Иван Перишич, Марцело Брозович (Матиас Весино, 87'), Хакан Чалханоглу (Стефано Сенси, 69'), Хоакин Корреа (Алексис Санчес, 74'), Лаутаро Мартинес (Эдин Джеко, 73').

«Специя»: Иван Проведель, Аркадиуш Реца (Симоне Бастони, 46'), Якуб Кивер, Петко Христов, Кельвен Амьен-Аду (Сальва Феррер, 46'), Мартин Эртич, Якопо Сала (Мехди Бурабия, 64'), Виктор Коваленко (Джулио Маджоре, 64'), Эммануль Гьяси, Рею Манай, Эдди Сальседо Мора (Даниэле Верде, 69').

Одержав победу и набрав 34 очка, «Интер» сократил отставание от первого места до одного очка. «Специя» с одиннадцатью очками опустилась на восемнадцатую позицию.