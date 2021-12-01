Лос-Анджелес, США, 1 декабря 2021, 23:20 — REGNUM Режиссёр Джордан Пил завершил работу над новым хоррором под названием Nope («Нет»). Об этом 1 декабря пишет «Канобу».
Премьера фильма запланирована на 22 июля 2022 года. Как отмечает СМИ, подробностей производства киноленты пока не раскрывают.
ИА REGNUM напоминает, что Джордан Пил дебютировал как режиссёр в 2017 году с фильмом ужасов «Прочь». Кинолента принесла ему премию «Оскар» в номинации «Лучший оригинальный сценарий».
Читайте ранее в этом сюжете: В Сети появился отрывок из фильма «King’s Man: Начало»