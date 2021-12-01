Лос-Анджелес, США, 1 декабря, 2021, 23:20 — ИА Регнум. Режиссёр Джордан Пил завершил работу над новым хоррором под названием Nope («Нет»). Об этом 1 декабря пишет «Канобу».

Kevin Edwards Пил Джордан

Премьера фильма запланирована на 22 июля 2022 года. Как отмечает СМИ, подробностей производства киноленты пока не раскрывают.

ИА REGNUM напоминает, что Джордан Пил дебютировал как режиссёр в 2017 году с фильмом ужасов «Прочь». Кинолента принесла ему премию «Оскар» в номинации «Лучший оригинальный сценарий».