Болонья, Италия, 1 декабря, 2021, 22:44 — ИА Регнум. 1 декабря в Болонье (Италия) «Рома» в матче пятнадцатого тура Серии А сезона 2021/22 уступила «Болонье». Встреча проходила на стадионе «Ренато Далл’Ара» и завершилась со счетом 1:0. Единственный мяч на 35-й минуте встречи забил полузащитник сборной Швеции Маттиас Сванберг после передачи Николаса Домингеса.

Дмитрий Голубович Жозе Моуриньо

На 80-й минуте встречи тренер «волков» Жозе Моуриньо получил предупреждение. На матче работала бригада арбитров во главе с Лукой Паретто.

Статистика матча («Болонья"/ «Рома»)

Удары 6/13

Удары в створ 3/5

Владение 43%/57%

Угловые 3/3

Нарушения 9/18

Составы команд:

«Болонья»: Скорупский, Сумаоро, Теате, Медель, Хики, Домингес (Виньято, 90'), Ольсен (де Сильвестри, 80'), Сориано, Сванберг, Барроу (Орсолини, 90'), Арнаутович (Сансоне, 17').

«Рома»: Патрисиу, Ибаньес, Смоллинг, Карсдорп, Манчини (Винья, 73'), Диавара (Переc, 45'), Верету (Кристанте, 64'), Мхитарян, Эль-Шаарави (Шомуродов, 52'), Дзаньоло, Абрахам.

На данный момент «Болонья», набрав 24 очка, поднялась на восьмую строчку в турнирной таблице Серии А. «Рома» с 25-ю очками осталась на пятой позиции.