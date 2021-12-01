Киев, 1 декабря 2021, 22:43 — REGNUM Протестующие против политики украинских властей собрались на Майдане в Киеве, сообщает 1 декабря Страна.ua.
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Митингующие направились к офису президента Украины Владимира Зеленского, по дороге «прогулявшись по майдановским местам».
Выступивший перед собравшимися экс-секретарь СНБО Александр Турчинов призвал к досрочным выборам в Раду, а в рамках критики власти заявил:
Он также сказал, что пора создать «Координационный штаб объединённой оппозиции», которая поведёт украинских патриотов «на штурм этой «зелёной», позорной, пока ещё власти».
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