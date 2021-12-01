Лондон, , 22:43 — REGNUM Британский пианист и рок-музыкант Элтон Джон неожиданно представил документальный фильм на платформе Apple Music, который рассказывает историю создания его последнего альбома «The Lockdown Sessions». Об этом исполнитель заявил в своем твиттере.

Элтон Джон. 1972 Heinrich Klaffs

Элтон Джон выпустил свой новый коллаборативный альбом «The Lockdown Sessions» в октябре. Он практически полностью состоит из совместных работ с Дуа Липой, Риной Саваямой, Lil Nas X, Years & Years, Gorillaz, 6LACK, Стиви Уандером, Стиви Никс и многими другими.

https://twitter.com/eltonofficial/status/1465728320562253824

Треки записывались удаленно в течение 18 месяцев во время пандемии, а новая картина известного британского музыканта рассказывает о нелегких деталях дистанционной работы. Он написал в своем твиттере: «Сюрприз! Как раз к праздникам я приглашаю за кулисы «The Lockdown Sessions». Смотрите, как я углубляюсь в создание своего последнего альбома с моими коллегами музыкантами, только на Apple Music». В трейлере Джон сказала об альбоме: «Я ничего не искал, оно само нашло меня».