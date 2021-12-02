Сергей Артёменко, 2 декабря 2021, 01:21 — REGNUM Глава МИД РФ Сергей Лавров в выступлении перед прессой 1 декабря прокомментировал сделанное 30 ноября Александром Лукашенко заявление о том, что он считает Крым фактически и юридически российским.

Сегрей Лавров
Сегрей Лавров
Иван Шилов © ИА REGNUM

Инфоповод: Лавров считает, что Лукашенко признал Крым российским

Сергей Лавров выдаёт желаемое за действительное, утверждая, что таким образом состоялось признание официальным Минском территориальной целостности Российской Федерации после воссоединения с нею Крыма. «Ну и если кому-то там не до конца это было понятно, то президент Лукашенко ясно сказал, что Крым — часть России де-факто и де-юре. Де-факто был всегда, а де-юре стал после референдума в 2014 году», — уточнил Лавров.

По его мнению, руководству Белоруссии для признания Крыма частью России достаточно слов Лукашенко. «Для этого не надо ничего делать, никаких законов принимать не надо», — заявил 1 декабря журналистам глава МИД РФ.

Если бы всё было так просто, то жизнь была бы иной. На самом деле слов для признания России в её нынешних границах недостаточно. Тем более — слов Лукашенко.

В том же интервью МИА Россия сегодня он заявил, что российская граница с ДНР и ЛНР якобы перекрыта, а в Прибалтике вообще «дорог нет», и что якобы не он, а «европейцы разорвали договор о реадмиссии» и породили нынешний миграционный кризис на границах Союзного государства России и Белоруссии с Евросоюзом. Только за последние два года он наговорил столько всего разного, мягко говоря — фантастического, что за голову хватались не только в Белоруссии.

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Выступление С.В.Лаврова на тему «Приоритеты внешней политики России»
Выступление С.В.Лаврова на тему «Приоритеты внешней политики России»
Mid.ru

Лавров грешит против правды, утверждая, что Крым был частью России всегда, а юридически стал ею после референдума в 2014 года. Из выступления российского министра перед прессой не совсем понятно, кто страдает малообразованностью и провалами в памяти — он или Лукашенко.

«Крым де-факто — это российский Крым. После референдума и де-юре Крым стал российским», — цитировала пресс-служба президента Белоруссии заявление Лукашенко в интервью Дмитрию Киселёву.

Правда в том, что отнюдь не «всегда» Крым был частью России, как в том пытается убедить общественность российский чиновник. Даже сейчас его правовой статус как субъекта Российской Федерации не признают ближайшие партнёры официальной Москвы, члены ЕАЭС и ОДКБ, не говоря уж о выродившемся СНГ. В случае конфликта Москва не сможет их мобилизовать, как это удаётся США и ЕС.

Не только официальный Минск, но и Ереван, и Бишкек, и другие не признают Крым в составе России, территориальную целостность Российской Федерации, её нынешние границы. В этой проблеме внимание несправедливо сфокусировано на одной лишь Белоруссии. Авторитарной номинальной союзнице, где вся полнота власти сконцентрирована в руках одного человека, которого далеко не все сограждане после президентской кампании 2020 года считают президентом.

Союзнические отношения между Минском и Москвой неоднократно проходили проверку на практике. Например, во время грузинского военного конфликта 2008 года, во время украинского госпереворота 2014 года, переросшего в гражданскую войну.

Российская БМП-2 58-й армии Северо-Кавказского военного округа в Южной Осетии во время войны в Южной Осетии 2008 года
Российская БМП-2 58-й армии Северо-Кавказского военного округа в Южной Осетии во время войны в Южной Осетии 2008 года
(сс) Yana Amelina

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Лукашенко — хозяин своего слова. Лавров помнит, чего стоят слова белорусского лидера на примере обещания признать независимость Южной Осетии и Абхазии. Таких примеров было слишком много, чтобы увеличивать помощь из российского бюджета как бы союзнику, успешно торгующему словами, поцелуями и прочими знаками внимания без реальной промышленной интеграции, без выполнения ключевых положений подписанного в 1999 году договора о создании Союзного государства России и Белоруссии.

Лавров, наверное, забыл, как относительно недавно — 9 августа — Лукашенко публично прокомментировал выполнение союзнического долга и заявил: «Когда Лукашенко Крым признает? Когда последний олигарх в России признает Крым и начнет поставлять туда продукцию, за мной дело не заржавеет. Хоть меня много сдерживает, например, будапештская декларация».

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Были и другие заявления Лукашенко, не оставлявшие сомнений в том, что официальный Минск считает Крым украинским и не признаёт границ Российской Федерации после укрупнения 2014 года. После этого события он часто и публично говорил о том, «что происходит в Донбассе, в Крыму, в целом на Украине».

Лавров, наверное, не заметил, как отнюдь не на пустом месте в Белоруссии появилось общественное движение за признание официальным Минском российского Крыма. Его участники обоснованно возмущались доведённой до абсурда ситуацией, когда одна часть Союзного государства России и Белоруссии не признаёт государственных границ другой, её территориальной целостности.

Лавров, наверное, в упор не видел карт в кабинете белорусского коллеги Макея, где Крым до сих пор не российский. Подчинённые не информировали его о том, как в Белоруссии изымались из продаж глобусы с изменёнными после 2014 года границами России и Украины, как МИД Белоруссии рекомендовал своим гражданам получать разрешение украинских властей на посещение Крыма. Было бы полбеды, если бы проблема была в подчинённых Лаврова.

Многовекторный Лукашенко
Многовекторный Лукашенко
Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Мнение эксперта: Затулин назвал слова Лукашенко по Крыму заслугой Украины

Министр иностранных дел России прав, заявляя, что специального закона о признании Крыма в составе России белорусской стороне принимать не надо. Действительно, для этого не нужен закон — нужен указ президента. Если бы юристы МИД РФ снизошли до хотя бы поверхностного изучения вопроса в контексте белорусского права, то глава российской дипломатии предстал бы перед прессой в совершенно другом образе.

Не появилась бы откровенная благоглупость в устах главы МИД РФ: «Даже для стран, у которых нет такого формата связей с Россией, не требуется никаких специальных законодательных актов. Если эта страна взаимодействует с нами, она автоматически должна признавать, что Россия имеет свою территорию, на которую распространяются полномочия того правительства, того руководства, которое в России существует».

По этой логике, взаимодействующие с Российской Федерацией западные партнёры, в том числе из Евросоюза, ведут себя не странно, налагая на Москву санкции за «аннексию» Крыма. Может быть, по логике Лаврова, какая-то западная страна «автоматически должна признавать» Крым в составе России, однако на практике этого не происходит.

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Задача российской дипломатии с 2014 года заключалась в том, чтобы должное было сделано, и территориальная целостность России после воссоединения с Крымом была признана. Однако этого господину Лаврову не удалось добиться даже от маленькой и как бы союзной, но очень при этом «многовекторной» Белоруссии. Поэтому главе российской дипломатии ничего не остаётся, кроме как делать хорошую мину при плохой игре, вещать полуправду и выдавать поражения за успехи.

Лукашенко снова получит российские деньги в обмен на поцелуи. МИД РФ неустанно над этим работает.

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