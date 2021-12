Оттава, , 22:35 — REGNUM Канадский электронный музыкант Bonobo выпустил сингл «Shadows», новая коллаборативная песня, созданная при участии новозеландского соул-исполнителя Джордана Ракея. Сингл появится на грядущем альбоме Bonobo «Fragments». Об этом сообщает портал The Line Of Best Fit.

Музыка

«Shadows» — четвертый трек, который войдет в альбом Bonobo «Fragments» после его совместной работы с О'Флинном в прошлом месяце под названием «Otomo», «Tides» с участием Джамилы Вудс и «Rosewood». О песне и работе с Джорданом Ракеем Bonobo сказал: «Shadows» была одной из первых песен для нового альбома, и работа с Джорданом была такой радостной. Раньше мы проводили много времени вместе. Он гастролировал с нами, и я его большой его фанат. В этом плане был не тяжело выбрать его в качестве соавтора. Эта песня — одна из моих любимых песен с нового альбома».

Работа над альбомом «Fragments» велась на протяжении последних двух лет. Пластинка выйдет 14 января на лейбле Ninja Tune и последует за его предыдущим студийным альбом «Migration» 2017 года.