Санкт-Петербург, , 22:41 — REGNUM Спасатели развернули пункты обогрева в Петербурге для водителей, которые вторые сутки томятся в пробке на Московском шоссе, образовавшейся из-за сильного снегопада. Об этом 1 декабря сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

Пункт обогрева МЧС на Московском шоссе. Пресс-служба ГУ МЧС по СПб.

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Ранее ИА REGNUM сообщало, что несколько сотен легковых и грузовых автомобилей встали в пробку 30 ноября и до сих пор не могут выехать с Московского шоссе из-за того, что дорогу занесло снегом, и на ней образовалась наледь. Большегрузы не могут сдвинуться с места, а возможности маневрировать на одной из самых загруженных в городе трасс нет.

«Сотрудники Главного управления МЧС России по Санкт-Петербургу осуществляли пеший обход находящихся в заторе автомобилистов на предмет выявления нуждающихся в помощи водителей», — уточнили в ведомстве.

На трассе спасатели развернули два пункта обогрева и питания. Проводится мониторинг дорожной обстановки.

«Отметим, что накануне снегопада было проведено оповещение населения о том, что в городе ожидаются неблагоприятные погодные явления, связанные с усилением ветра и выпадением обильных осадков в виде снега», — указали в ведомстве.

Добавим, что согласно сервису «Яндекс. Карты», ситуация на Московском шоссе к 22:30 мск нормализуется. Но пока там наблюдаются заторы в обе стороны.

Видео: пресс-служба ГУ МЧС по СПб.

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