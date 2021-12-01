Сеул, , 23:20 — REGNUM Пак Хэ-су присоединился к актёрскому составу южнокорейской адаптации сериала «Бумажный дом». Об этом 1 декабря пишет «Канобу».

Постер сериала «Игра в кальмара»

Как отмечает издание, Пак Хэ-су исполнит роль одного из главных героев, которого в оригинальном шоу зовут Андрес де Фонойоса (Берлин). Режиссёром проекта выступит Ким Хон-сон, а исполнительным продюсером — шоураннер оригинального сериала Алекс Пина.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сервис Netflix снимет спин-офф испанского сериала «Бумажный дом». В шоу расскажут историю Андреса де Фонойоса, роль которого исполнил Педро Алонсо.

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